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Авторынок в Европе в мае вырос очень незначительно
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Авторынок в Европе в мае вырос очень незначительно 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автомобильный рынок Европы в мае серьезно приостановил свой рост.
По сообщению аналитиков, продажи легковушек на континенте по итогам последнего месяца весны увеличились всего лишь чуть более чем 0,5%.
В количественном показателе это получается 1 442 643 проданных авто. Выходит, что динамика после довольно обнадеживающего роста в апреле, в мае серьезно снизилась.
Специалисты Европейской ассоциации автопроизводителей, отмечают, что по результатам первых пяти месяцев этого года продажа легковушек в Европе выросла всего на 2,2%, если сравнить этот же период прошлого года. В цифрах это будет 7 076 504 проданных машин.
В мае больше всех машин продал концерн Volkswagen. Надо отметить, что рост продаж его составил около 6%. В количественном эквиваленте это будет 172 356 проданных автомобилей. Вторую строчку в рейтинге занимает Renault, с 109 739 проданных машин и ростом на 3%.
Замыкает третью строчку американский Ford, со своими 89 715 проданными авто и небольшим ростом в полпроцента.
ТОП-5 завершают французский Peugeot и Opel/Vauxhall с 87 245 и 81 752 проданными экземплярами соответственно.
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