Авторынок в Европе в мае вырос очень незначительно

Автомобильный рынок Европы в мае серьезно приостановил свой рост.

По сообщению аналитиков, продажи легковушек на континенте по итогам последнего месяца весны увеличились всего лишь чуть более чем 0,5%.

В количественном показателе это получается 1 442 643 проданных авто. Выходит, что динамика после довольно обнадеживающего роста в апреле, в мае серьезно снизилась.

Специалисты Европейской ассоциации автопроизводителей, отмечают, что по результатам первых пяти месяцев этого года продажа легковушек в Европе выросла всего на 2,2%, если сравнить этот же период прошлого года. В цифрах это будет 7 076 504 проданных машин.

В мае больше всех машин продал концерн Volkswagen . Надо отметить, что рост продаж его составил около 6%. В количественном эквиваленте это будет 172 356 проданных автомобилей. Вторую строчку в рейтинге занимает Renault , с 109 739 проданных машин и ростом на 3%.

Замыкает третью строчку американский Ford , со своими 89 715 проданными авто и небольшим ростом в полпроцента.