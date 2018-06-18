Единственный Corvette Bella Elan выставлен на eBay

Для людей, любящих неординарные сочетания транспортных средств, доступен уникальный автомобиль, реализованный из комбинации Audi TT, Chevrolet Corvette и нескольких моделей 1930-х годов.

Унаследовав некоторые черты родстера Plymouth Prowler, одноразовый купе Corvette Bella Elan создавался более 6 000 часов (250 дней) и уместил в себе Corvette 1988 года и Audi TT Coupe 2001 года выпуска, а также крылья от 1937 Chevy и задние фонари 1959 Corvette. Помимо множества позаимствованных деталей, транспортное средство получило ретро-вдохновленную решетку радиатора, круглые фары, массивные вентиляционные отверстия, огромный багажник и большие противотуманные фары. Уникальный стиль продолжается и внутри Corvette Bella Elan. Присутствуют рулевое колесо с тремя спицами, пользовательские черно-белые манометры, кожаные сидения с подогревом, современная аудиосистема и отделка из дерева.

Технические характеристики отсутствуют, но модель оснащена двигателем LS1 1998 года (мощность примерно 300 лошадиных сил), соединенным с автоматической коробкой передач. Аукцион заканчивает в эти выходных, при этом стартовая ставка составляет 27 500 долларов (заявок пока не поступало).