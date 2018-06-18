В Набережных Челнах начали собирать новый грузовик

В Набережных Челнах собирают не только исконно отечественные КАМАЗы. На совместном предприятии КАМАЗа и концерна Daimler производят и грузовики Mitsubishi Canter . На днях завод обновил производственную гамму.

Поколение «японца» с индексом TF было представлено еще семь лет назад, но до российской площадки добралось только сейчас. Под него сборочную линию основательно модернизировали, а сами новые машины прошли серьезный цикл испытаний российскими дорогами. Совокупный пробег трех автомобилей составил 350 000 километров.

Mitsubishi Canter TF оснащается трехлитровым дизелем и 5-ступенчатой механической коробкой. Мощность мотора зависит от допустимой полной массы грузовика: 150 л.с. при 7,5 тонны и 175 л.с. при 8,6 тонны. Также предусмотрено четыре варианта колесной базы: 3400, 3850, 4300 и 4750 миллиметров.