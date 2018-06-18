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Maserati выпустит пять новинок уже к 2022 году
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Maserati выпустит пять новинок уже к 2022 году 

Daily-Motor 13 минут назад
Фото: Daily-Motor
Компания Maserati сообщила о том, что в ближайшие четыре года собирается выпустить сразу пять новых моделей, в том числе гибридные и полностью электрифицированные версии.
Уже через полтора года компания собирается выпустить автомобиль, который станет на позицию ниже, чем актуальный Levante. В его основу ляжет платформа с задним приводом. Под капотом будет располагаться двухлитровый мотор с отдачей в двести восемьдесят лошадиных сил, а также мотор с объёмом в 2.9 литра и отдачей в пятьсот десять лошадиных сил. Для кроссовера также будет предусмотрена гибридная спецификация.
Спустя ещё да года компания должна выпустить серийную версию спортивного автомобиля Alfiery, который будет выпускаться не только с открытым верхом, но и в кузове купе. Под капотом будет установлена гибридная силовая установка. Обеспечивать автономность позволит восьмисотвольтная батарея, которая даст возможность разгоняться до первой сотни всего за 4.2 секунды. Максимальная скорость движения составит триста километров в час.
Levante, Ghibli и флагманская машина Quattroporte должны выйти уже в 2022 году. Они также будут работать как с гибридными силовыми установками, так и с полностью электрическими. Производитель также отметил, что все вышеперечисленные модели поучат систему автопилота третьего поколения.
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