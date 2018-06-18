Maserati за 4 года выпустит 5 новинок

Брендовый итальянский автоконцерн Maserati до 2022 года хочет выпустить 5 новых моделей.

Собрание акционеров концерна Fiat Chrysler Аutomobiles подчеркивает, что в новинках будут автомобили гибридного типа и электромобили.

Новое авто будет заднеприводным на платформе, которое также стоит в основе Alfa Romeo Stelvio

Кстати, там же кроссовер возьмёт и линейку силовых установок. Alfa Romeo там имеет 2-л турбомотор на 280 лошадей. В топовом варианте в Stelvio стоит 2,9-л V6 на две турбины и 510 лошадей.

Внедорожник от Maserati будет доступен и в гибридном варианте.

Также к 2022 году итальянцы хотят запустить серийный спорткар Alfiery. Здесь в планах Maserati сделать кабриолет и купе. Под капотом ожидается гибрид и полностью электродвижок.

Последняя версия будет облегченной и сможет набрать «сотню» за чуть более 4 сек. Разгоняется «зелёный» вариант до 300 км в ч.

Кроме этого, в планах компании есть модель Levante, Ghibli и флагман-седана Quattroporte. Здесь тоже ожидаются гибриды и электрические версии. По информации, все авто от Maserati получат автопилотов 3-го уровня.