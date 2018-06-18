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Ford GT40, бравший подиум в Ле-Мане, продают за 12 миллионов долларов
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Ford GT40, бравший подиум в Ле-Мане, продают за 12 миллионов долларов 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
RM Sotheby's продаёт GT40 с номером шасси 1016. Автомобиль занял третье место в 1966 году в Ле-Мане.
Ford GT40 MkII, который занял третье место в Ле-Мане в 1966 году, будет одним из лотов на аукционе RM Sotheby's, который состоится под конец лета в Монтерее. По оценкам специалистов, за машину можно выручить от 9 до 12 миллионов долларов. Отметим, что в тот год сразу три «Форда» оказались классифицированы на финише суточного марафона на первых трёх позициях. В «Феррари» были просто шокированы! Машина эта самая принадлежала коллективу Holman-Moody. Экипаж, управлявший ею, стал 3-м.
Специалист по автомобильной технике RM Sotheby: «Если бы не этот автомобиль, история автоспорта, какой мы знаем её сейчас, была бы совсем другой. Данный Ford был восстановлен до первозданного вида и станет для любого потенциального покупателя. Немногие автомобили можно считать золотым стандартом, но этот GT40 всегда будут как автомобиль, который, наконец, победил Ferrari».
7,0-литровый атмосферный двигатель V8 отличается мощностью в 492 л.с. Как-то ранее (в 2003 году) представленный экземпляр выиграл приз «Народный выбор» на всемирно известном Pebble Beach Concours. Такую легенду сложно оставлять без должного внимания!
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