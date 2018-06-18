Редкий Porsche из 60-х нашли в амбаре

В одном из сараев в США нашли Porsche 356B Super 90 Coupe шестидесятых годов.

Купе 1962 года выпуска было перевезено из Германии в Соединенные Штаты священнослужителем. Позже машина попала в руки к фермеру, который не уделял автомобилю должного внимания — 356B Super 90 Coupe на протяжении сорока лет гнил в старом амбаре, пока владелец не решил от него избавиться. Теперь этот Porsche ищет новый дом: его пустят с молотка на аукционе Gullwing Motor Cars в Нью-Йорке. Стартовая цена лота составляет 56 500 долларов.

Находка выкрашена в серебристый цвет Slate Grey, а салон обшит красной кожей с велюровыми вставками. В движение автомобиль приводит 89-сильный мотор объемом 1,6 литра, который позволяет 934-килограмовому купе разгоняться от 0 до 100 км/ч за 10 секунд.

Напомним, в марте в канадском городе Бат был вскрыт амбар с целой коллекцией раритетных авто, выпущенных с 1929 по 1988 год. Среди них оказались Cadillac Convertible, Lincoln Continental, а также Auburn 8, Meteor Rideau и пикап Mercury.

Фото: gullwingmotorcars.com