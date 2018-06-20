В майском рейтинге продаж «Гранта» обогнала «Весту» В модельной линейке марки LADA по результатам продаж за май текущего года на первое место вышла LADA Granta. Второй стала LADA Vesta, за которой на третьем месте разместился универсал LADA Largus.
Как стало известно из исследования «Автостат Инфо», в мае российские покупатели приобрели 9143 автомобиля LADA Granta, что на 18,7% превысило продажи прошлого года — 7699 ед. В тот же период объем реализации модели LADA Vesta составил 8700 ед., что оказалось на 33,6% больше результата продаж за май 2017 года — 6510 ед. Третьей по величине продаж моделью в линейке «Лады» стал универсал LADA Largus. В мае россияне купили 4649 новых «Ларгусов», на 73% больше, чем годом ранее (2689 ед.). Количество проданных кроссоверов LADA Xray в тот же период выросло на 21% и составило 3609 ед. против 2981 шт., реализованных в мае прошлого года. На 32,6% в отчетный месяц выросли продажи внедорожников LADA 4x4, с 1671 до 2215 ед. соответственно. Показатели реализации LADA Kalina в мае этого года выросли до 1857 ед., — это на 7,6% больше продаж за май 2017-го — 1726 авто. Продажи модели LADA Priora в тот же период сократились на 7,5% до 1080 ед., годом ранее было продано 1168 таких машин.
Согласно данным «Автостат Инфо», в мае нынешнего года российские покупатели приобрели 31 834 автомобиля LADA. Продажи выросли на 27,5%. За тот же месяц на авторынке РФ было реализовано 33 032 российские легковушки. Это на 26,3% больше продаж за май 2017 года (26 149 ед.). Доля российских машин в объеме всего авторынка выросла в мае до 23,4%.