В майском рейтинге продаж «Гранта» обогнала «Весту»

Как стало известно из исследования «Автостат Инфо», в мае российские покупатели приобрели 9143 автомобиля LADA Granta, что на 18,7% превысило продажи прошлого года — 7699 ед. В тот же период объем реализации модели LADA Vesta составил 8700 ед., что оказалось на 33,6% больше результата продаж за май 2017 года — 6510 ед. Третьей по величине продаж моделью в линейке «Лады» стал универсал LADA Largus. В мае россияне купили 4649 новых «Ларгусов», на 73% больше, чем годом ранее (2689 ед.). Количество проданных кроссоверов LADA Xray в тот же период выросло на 21% и составило 3609 ед. против 2981 шт., реализованных в мае прошлого года. На 32,6% в отчетный месяц выросли продажи внедорожников LADA 4x4, с 1671 до 2215 ед. соответственно. Показатели реализации LADA Kalina в мае этого года выросли до 1857 ед., — это на 7,6% больше продаж за май 2017-го — 1726 авто. Продажи модели LADA Priora в тот же период сократились на 7,5% до 1080 ед., годом ранее было продано 1168 таких машин.

Согласно данным «Автостат Инфо», в мае нынешнего года российские покупатели приобрели 31 834 автомобиля LADA. Продажи выросли на 27,5%. За тот же месяц на авторынке РФ было реализовано 33 032 российские легковушки. Это на 26,3% больше продаж за май 2017 года (26 149 ед.). Доля российских машин в объеме всего авторынка выросла в мае до 23,4%.