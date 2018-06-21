В сегменте минивэнов восстанавливается спрос

В сегменте минивэнов восстанавливается спрос На 72,6% в мае этого года выросли продажи новых минивэнов, о чем говорится в материалах статистики «Автостат Инфо». Покупатели приобрели в прошлом месяце 4807 автомобилей этого сегмента, тогда как годом ранее они купили 2785 таких машин.