В сегменте минивэнов восстанавливается спрос На 72,6% в мае этого года выросли продажи новых минивэнов, о чем говорится в материалах статистики «Автостат Инфо». Покупатели приобрели в прошлом месяце 4807 автомобилей этого сегмента, тогда как годом ранее они купили 2785 таких машин.
Драйвером роста продаж на рынке новых минивэнов остается модель LADA Largus. В мае она разошлась на рынке РФ в количестве 4649 ед., что на 73% превысило продажи прошлого года (2689 ед.). В прошлом месяце покупатели приобрели также 39 минивэнов модели Toyota Alphard (+95%), 31 минивэн Peugeot 5008, а также 18 машин BMW 2-Серии Active Tourer и 17 шт. Citroen C4 Picasso.
Добавим, что сегмент новых минивэнов демонстрирует также рост продаж и по итогам января-мая 2018 года. За этот период в России было реализовано 18 597 автомобилей этого класса, что на 68,7% выше уровня продаж прошлого года (11 024 авто). За отчетные пять месяцев в сегменте минивэнов было продано 17 974 машин модели LADA Largus, 148 ед. Toyota Alphard (+12%), 85 минивэнов Peugeot 5008, а также по 77 ед. автомобилей Citroen C4 Picasso и Citroen C3 Picasso.