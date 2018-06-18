В Кормиловке вновь взревели моторы

Шестой из 11 этапов чемпионата и первенства Омской области по мотокроссу прошел 16 июня в районном поселке Кормиловка. На одной из самых зрелищных мототрасс региона, насыщенной сложными препятствиями, состязались 68 спортсменов, представлявших 9 команд из Омска и районов области.

Гонщики выступали в пяти возрастных категориях: от 4 до 8 лет (мотоциклы с объемом двигателя 50 куб. см), от 7 до 12 лет (мотоциклы с объемом двигателя 65 куб. см), от 11 до 14 лет (мотоциклы с объемом двигателя 85 куб. см), от 13 до 18 лет (мотоциклы с объемом двигателя 125 куб. см) и 18 лет и старше в классах «Open» (мотоциклы с объемом двигателя 250-450 куб. см), «Хобби», «Ветеран» (мотоциклы с объемом двигателя до 500 куб. см) и «Мотоциклы с коляской» (с объем двигателя 750 куб. см).

В общекомандном зачете победу одержала команда «КГБ-рейсинг» из Омского района. «Серебро» взяли хозяева трассы — кормиловцы, а третье место досталось гонщикам из Тюкалинского района.