В Париже дебютирует обновленный Renault Kadjar

Автохолдинг Renault планирует привезти на автовыставку в Париже, которая состоится в октябре нынешнего года, обновленный вариант модели Kadjar.

Дизайн экстерьера существенно не изменится, лишь появится больше хрома. А также «улыбавшийся» передний бампер как будто перевернется и получит новые противотуманки.

Глядя на свежие фотографии можно заметить, что и в заднем бампере изменилось очертание места для номерного знака из-за «двухцветных» фонарей.

Пока о технических характеристиках автомобиля ничего не сообщается. Однако есть мнение, что в моторном отсеке модели будет стоять 1,2-литровый двигатель мощностью 130 л.с. и 205 Нм максимального крутящего момента. Но так же, машину могут укомплектовать 1,5-литровый дизелем с отдачей 110 л.с.

Добавим, что в нашей в стране данная модель не предлагается. Но концерн думает привезти на Московской автосалон новый кросс на платформе B0, который разработают по мотивам Kadjar.