Ещё
В Париже дебютирует обновленный Renault Kadjar
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Париже дебютирует обновленный Renault Kadjar 

Car.ru 29 минут назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Renault планирует привезти на автовыставку в Париже, которая состоится в октябре нынешнего года, обновленный вариант модели Kadjar.
Дизайн экстерьера существенно не изменится, лишь появится больше хрома. А также «улыбавшийся» передний бампер как будто перевернется и получит новые противотуманки.
Глядя на свежие фотографии можно заметить, что и в заднем бампере изменилось очертание места для номерного знака из-за «двухцветных» фонарей.
Пока о технических характеристиках автомобиля ничего не сообщается. Однако есть мнение, что в моторном отсеке модели будет стоять 1,2-литровый двигатель мощностью 130 л.с. и 205 Нм максимального крутящего момента. Но так же, машину могут укомплектовать 1,5-литровый дизелем с отдачей 110 л.с.
Добавим, что в нашей в стране данная модель не предлагается. Но концерн думает привезти на Московской автосалон новый кросс на платформе B0, который разработают по мотивам Kadjar.
Car.ru: последние новости
На дорогах в Тольятти заметили новую LADA Granta FL Компания Panoz создали самовосстанавливающуюся краску, которая будет удалять царапины В России объявили старт продажам юбилейного Subaru Forester
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением295
На дорогах в Тольятти заметили новую LADA Granta FL
UAZ Patriot получит «автомат» и новый двигатель
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона2
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение