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Дюжина BMW, о которых никто не знал
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Дюжина BMW, о которых никто не знал 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Эксперты выяснили, что существует 12 моделей знаменитого баварского производителя BMW, знакомых только узкому кругу лиц.
К примеру, BMW 600 стоял на конвейере всего два года с 1957-го по 59-й. Модель имела два ряда сидений и дополнительную правую дверцу. Под капотом BMW 600 работал 0,58-литровый мотор силой в 19,5 «лошадей».
Автомобиль BMW Glas 3000 получил тираж в 666 штук и производился всего год: с 1967-го по 1968-й.
Мир познакомился всего с тремя экземплярами моделями сити-кара BMW M3 GTR, созданного на основе болида.
Тут кстати придется упоминание о модели BMW 700 RS — свет увидело всего 19 авто.
До середины 40-х машины BMW в Англию поставлялись под названием Frazer Nash-BMW, в том числе и 328 Roadster.
Самой успешной гоночной версией группы 4 в 1960-е годы прошлого века стала модель Lotus-BMW 23B, не меньшим успехом на состязаниях скорости пользовался и BMW-Lola T102.
К компании уникальных машин марки BMW следует присовокупить еще две модели — BMW 502 Marburg и BMW 315.
В 1955 году компания BMW подарила миру единичный экземпляр охотничьего авто Isetta Jagdwagen.
Купе BMW 328 Wendler было построено в двух экземплярах, но на сегодня сохранилась только один.
В 1939-33 гг. на машинах BMW Dixi Lieferwagen — точной копии Austin 7, доставляли продуктовые товары.
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