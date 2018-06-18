Дюжина BMW, о которых никто не знал

Эксперты выяснили, что существует 12 моделей знаменитого баварского производителя BMW , знакомых только узкому кругу лиц.

К примеру, BMW 600 стоял на конвейере всего два года с 1957-го по 59-й. Модель имела два ряда сидений и дополнительную правую дверцу. Под капотом BMW 600 работал 0,58-литровый мотор силой в 19,5 «лошадей».

Автомобиль BMW Glas 3000 получил тираж в 666 штук и производился всего год: с 1967-го по 1968-й.

Мир познакомился всего с тремя экземплярами моделями сити-кара BMW M3 GTR, созданного на основе болида.

Тут кстати придется упоминание о модели BMW 700 RS — свет увидело всего 19 авто.

До середины 40-х машины BMW в Англию поставлялись под названием Frazer Nash-BMW, в том числе и 328 Roadster.

Самой успешной гоночной версией группы 4 в 1960-е годы прошлого века стала модель Lotus-BMW 23B, не меньшим успехом на состязаниях скорости пользовался и BMW-Lola T102.

К компании уникальных машин марки BMW следует присовокупить еще две модели — BMW 502 Marburg и BMW 315.

В 1955 году компания BMW подарила миру единичный экземпляр охотничьего авто Isetta Jagdwagen.

Купе BMW 328 Wendler было построено в двух экземплярах, но на сегодня сохранилась только один.

В 1939-33 гг. на машинах BMW Dixi Lieferwagen — точной копии Austin 7, доставляли продуктовые товары.