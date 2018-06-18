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AllCarNews Design показал, как может выглядеть Tesla Roadster SpaceX
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AllCarNews Design показал, как может выглядеть Tesla Roadster SpaceX 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Транспортные средства американской компании всегда выделялись производительностью, неповторимым внешним видом, а также огромным количеством технологий, дополнительных пакетов и опций. Несмотря на то, что Tesla Roadster второго поколения ещё не стал реальностью, генеральный директор марки уже анонсировал уникальное предложение для автомобиля, названное SpaceX. Специальный пакет будет предлагать 10 ракетных двигателей, улучшающих отдачу модели.
Имея это ввиду, AllCarNews Design решил реализовать предстоящий Tesla Roadster SpaceX с некоторыми аэродинамическими деталями. В передней части автомобиля расположился ярко выраженный сплиттер, небольшие ракетные двигатели, которые просматриваются в районе воздухозаборников, а также на боковых юбках и прямо перед задней колесной аркой. Завершающей деталью являются заднее крыло, позволяющее «приклеить» автомобиль к дороге на высоких скоростях.
Tesla наверняка будет стремиться увеличить прижимную силу за счет использования новых деталей. Однако производитель пока не рассказывает об таких подробностях.
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