AllCarNews Design показал, как может выглядеть Tesla Roadster SpaceX

Транспортные средства американской компании всегда выделялись производительностью, неповторимым внешним видом, а также огромным количеством технологий, дополнительных пакетов и опций. Несмотря на то, что Tesla Roadster второго поколения ещё не стал реальностью, генеральный директор марки уже анонсировал уникальное предложение для автомобиля, названное SpaceX . Специальный пакет будет предлагать 10 ракетных двигателей, улучшающих отдачу модели.

Имея это ввиду, AllCarNews Design решил реализовать предстоящий Tesla Roadster SpaceX с некоторыми аэродинамическими деталями. В передней части автомобиля расположился ярко выраженный сплиттер, небольшие ракетные двигатели, которые просматриваются в районе воздухозаборников, а также на боковых юбках и прямо перед задней колесной аркой. Завершающей деталью являются заднее крыло, позволяющее «приклеить» автомобиль к дороге на высоких скоростях.

Tesla наверняка будет стремиться увеличить прижимную силу за счет использования новых деталей. Однако производитель пока не рассказывает об таких подробностях.