Вопрос для Сергей Федоров 18.06.2018 14:46:58

Отвечает эксперт Сергей Федоров Начнем с того, что обе коробки передач подходят под общее определение — автоматическая трансмиссия. Хотя принципы их работы существенно различаются. Классический гидромеханический «автомат» представляет собой многоступенчатую планетарную коробку, соединенную с мотором через гидротрансформатор, который передает крутящий момент посредством давления масла, создаваемого между насосным колесом и турбиной. Переключение передач происходит под воздействием возрастающего давления посредством смыкания и размыкания фрикционов, работающих как сцепление. Процесс работы АКП контролирует электронный блок управления коробкой, который получает информацию от датчиков. Количество передач на современных агрегатах варьируется от 4 до 9. Впрочем, уже появились коробки с 10-ю и даже с 11-ю ступенями.

Вариатор же вообще не имеет передач. Его конструкция позволяет передавать вращательный момент от мотора на коробку беспрерывно. На первичном и вторичном валах вариатора закреплены конусообразные диски, которые вместе образуют шкив с изменяемым диаметром. Валы со шкивами соединены друг с другом клиновым металлическим ремнем или цепью. Наибольшее распространение получили клиноременные вариаторы. Кроме цепных CVT, существуют также вариаторы с тороидальным механизмом. Основным узлом в вариаторе являются именно шкивы с толкающим ремнем.

Классический «автомат» долговечнее. При регулярной замене масла запросто может прожить до 400 000 км. А ресурс вариатора, как правило, ограничен 150 000 км, когда обычно изнашивается толкающий ремень. Среди достоинств «автомата» отметим хорошую ремонтопригодность, плавность работы, доступность в обслуживании, а также возможность «переваривать» весьма солидный крутящий момент. Зато классические АКП не могут похвастать высоким КПД — прямой связи мотора с коробкой нет, что не лучшим образом сказывается на экономичности. К тому же они отличаются солидными размерами и весом. Да и стоят немало. Вариаторы гораздо дешевле и компактнее, у них выше КПД, что обуславливает лучшую динамику и при этом небольшой расход топлива. Зато конструкция СVT сложнее, они под завязку напичканы электроникой, что не делает вариатор надежнее. Основной узел коробки — толкающий ремень — служит всего 100 000-150 000 км, а стоит в среднем 35 000 руб. не считая работы. Не говоря уже о шкивах (по 40 000 руб.), на рабочей поверхности которых после 120 000 км обычно появляются задиры. И их нередко меняют вместе с ремнем, что выливается в полторы сотни тысяч вместе с работой. Поэтому классический «автомат», несмотря на свои минусы, до сих пор популярнее не только вариатора, но и любой другой автоматической трансмиссии. При условии регулярного обслуживания он гарантирует владельцу спокойную жизнь до 250 000 км и даже больше. А это дорогого стоит. Обе коробки имеют достоинства и недостатки. Но АКП заметно надежнее

Преимущества автоматической КП:

Высокая надежность Хорошая ремонтопригодность Плавность работы Отработанная за долгие годы конструкция

Преимущества вариатора:

Высокий КПД Компактность и небольшой вес Низкий расход топлива Плавность работы