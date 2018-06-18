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Тест-драйв: Toyota Fortuner
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Тест-драйв: Toyota Fortuner 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Спустя пару лет после того, как этот внедорожник от Toyota сошел с конвейера где-то в Таиланде, Fortuner наконец-то добрался и до России. Этот факт радует тем, что еще один честный внедорожник встретился лицом к лицу со средой, для которой и был создан, то есть с тотальным бездорожьем. Хорошей рекомендацией автомобилю служит хотя бы тот факт, что используемая на нем сверхпрочная рама ранее отлично проявила себя в конструкции пикапа Hilux. Впрочем, к Toyota Fortuner у нас традиционно имеется и ряд других вопросов, на которые мы попытались найти ответ в ходе очередного тест-драйва.
Характерный скос переднего бампера недвусмысленно намекает на серьезные амбиции в проходимости. Заявленные углы въезда и выезда в 29 и 25 градусов только подтверждают это.
Toyota Fortuner в каком-то смысле можно назвать возвышенным над грязью автомобилем. Судите сами, противотуманные фары и головная оптика заметно приподняты вверх, дабы чуть меньше жижи попало на них. Да и возможность проехать сквозь мини озеро глубиной до 70 сантиметров говорит о том, что внедорожник подготовлен почти к любым эксцентричным попыткам водителя поставить «японца» в безвыходное положение.
Высокий статус внедорожника в интерьере подчеркнут кожаной обшивкой панели и сидений (комплектация Prestige) или одной только панели, если речь идет о версии младше той, что попала к нам на тест-драйв. В остальном, видно, что салон создавался с учетом эргономики и здравого смысла — все в расположении органов управления подвержено четкой логике и в меру аскетично. Например, даже сенсорный экран по центру лишен обычных кнопок, а электропривод кресла предусмотрен только для водителя, мол, остальные и вручную справятся. Как говорится, ничего лишнего.
Дюжина подстаканников была обнаружена нами в салоне. Более приспособленный для чаепития автомобиль сложно себе представить!
Счастлив будет тот, кто в лице Toyota Fortuner обнаружил свой идеальный 5-местный автомобиль с просторным багажным отсеком. Впрочем, даже те, кто приметил раскладывающийся третий ряд сидений, останутся довольны, если предполагается, что позади всех будут сидеть дети или просто «компактные» взрослые.
Можно точно сказать, что вы вряд ли опробуете хотя бы половину из всех возможных конфигураций салона. Всего их заявлено три десятка, но многие, убедившись, что все нормально трансформируется, сдаются намного раньше.
Стоит отметить, что производитель не стал полностью менять подвеску, но уделил больше внимания ее настройке, в результате чего внедорожник теперь может дать серьезную фору пикапу в вопросах комфорта пассажиров. 2,8-литровый дизельный двигатель, доставшийся Toyota Fortuner в наследство от того же Hilux, на более легком внедорожнике смотрится достаточно резво со всеми своими 177 л.с. Этому способствует как внушительный крутящий момент в 450 Нм, так и адекватная в переключении передач 6-ступенчатая автоматическая коробка.
Из заслуживающих внимания минусов можем отметить характерный для большинства автомобилей с дизельным двигателем шум в салоне. В остальном к шумоизоляции других нареканий нет — даже по усыпанной мелким щебнем дороге Fortuner передвигается бесшумно, будто в мягких тапочках. В целом, японский внедорожник в России может быть принят очень тепло за счет умеренной стоимости и готовности в любой момент начать выполнение своих прямых обязанностей. При этом страх застрять где-нибудь на Toyota Fortuner гораздо слабее напоминает о себе, чем если бы на его месте был требующий к себе особого отношения Toyota Land Cruiser Prado. Об этом тоже стоит вспомнить, если вы еще не до конца разобрались, за что еще можно полюбить Тойоту Фортунер.
Характеристики Габариты, д/ш/в, мм: 4795, 1855, 1835 Снаряженная масса: 2215 кг Двигатель: дизель Мощность: 177 л.с. Разгон до сотни, сек: 11,2 Привод: подключаемый полный Расход топлива: 8,6 л/100 км Цена базовой комплектации: 1 999 000 р. Цена протестированного автомобиля: 2 853 000 р.
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