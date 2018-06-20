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Автобренд Nissan намерен производить новые автомодели из сверхпрочного металла
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Автобренд Nissan намерен производить новые автомодели из сверхпрочного металла 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Как сообщили на автопортале Motor1, автоновинка — кроссовер люксового сегмента Infiniti QX50 будет первым, кто в серийной версии получит кузов из сверхпрочного сплава. По информации Motor1, обсуждаемый металл способен выдержать растяжение 980 МПа.
С оглядкой на то, как зарекомендует себя новый материал, конструкторы Nissan (эта компания владеет автобрендом Infiniti) намерены расширить спектр применения в новых автомоделях.
Про новый металл сообщается, что теперь кузов машины станет легче, а прочность при этом не пострадает. Автомобиль получит более высокие показатели аэродинамики.
Меньше нагрузки, меньше выбросов вредных веществ в атмосферу.
Положительным качеством новой стали автоконструкторы Nissan называют ее эластичность, благодаря которой имеется возможность получать детали при помощи холодной прессовки.
В целом, автокомпания нацелена на снижение выбросов до 2022 года на 40%.
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