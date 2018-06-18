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Новый автодилерский центр Infiniti открылся в Москве
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Новый автодилерский центр Infiniti открылся в Москве 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Как сообщается, автобренд Infiniti открыл в российской столице новый пока что временный автосалон. Площадь обсуждаемого автосалона равна 404 кв. метра. К услугам посетителей автосалона шоу-рум на пять автомоделей и двенадцать техпостов.
Временный автосалон будет работать вплоть до открытия основного, который должен открыть свои двери уже в этом году. А пока клиенты автокомпании получают техобслуживание в автосалоне Nissan.
Кроме собственно помощи в подборе лучшей автомодели для клиента доступен сервис предзаказа оригинальных запчастей и техоснащения.
Также новый автоценр предлагает покупку своей продукции в рамках программы «трейд-ин».
Всего же в России насчитывается 18 фирменных автосалонов Infiniti. Майские продажи автобренда составили 324 экземпляра (+9%). За период январь-май россияне приобрели 1822 автомодели Infiniti (-15%).
Что ж, лето только началось. Так что подождем до осени.
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