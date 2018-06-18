В России будут собирать новый кроссовер Renault

Марка Renault планирует начать сборку нового кроссовера на Московском заводе. Пока информации о новой модели немного, но уже в конце этого месяца французы обещают продемонстрировать первый тизер.

Известно, что это будет самостоятельный кроссовер, а не замена моделям Duster или Kaptur. По неофициальной информации, машина будет значительно отличаться от автомобилей, которые производятся сейчас на платформе В0. Возможно, для этого на заводе капитально модернизируют сборочные линии.

Новый кроссовер официально представят уже в августе на Московском автосалоне. Вероятно, публике покажут предсерийную версию, но все же некоторые подробности о дизайне и оснащении будут раскрыты.