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В России начали собирать модели «Бизнес Лаунж» и «Бизнес VIP»
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В России начали собирать модели «Бизнес Лаунж» и «Бизнес VIP» 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
На заводе группы PSA в Калуге началось производство новых модификаций фургонов Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller, которые называются Business Lounge и Business VIP соответственно. Новинки представляют собой семиместные пассажирские автомобили с кожаной отделкой интерьера.
«Бизнес-модификации» построены на базе машин с максимальной длиной кузова — 5309 миллиметров. Они оснащены кожаными креслами с электрорегулировками в трех направлениях, которые можно устанавливать в различных конфигурациях.
В качестве опции для машины можно заказать передвижной столик, устанавливаемый в центральной части салона. За него придется доплатить 40 тысяч рублей.
Для новинок также предусмотрена дополнительная шумоизоляция двигателя и салона. Модели подготовлены для российских условий эксплуатации и имеют увеличенный до 175 миллиметров дорожный просвет, защиту картера двигателя, предпусковой догреватель дизельного двигателя с дистанционным управлением и аккумулятор увеличенной емкости.
Фургоны оснащаются 150-сильным двухлитровым дизелем и шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Стоимость обеих машин составляет 2 799 900 рублей.
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