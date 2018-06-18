Как бы выглядели кемперы от люксовых автопроизводителей

Эксперты британского сайта «Compare The Market» решили представить, как могли бы выглядеть автодома от самых именитых производителей. Они разработали 7 невероятных концептов автофургонов, отличающихся своей роскошью и неподражаемым стилем. Alfa Romeo

Великолепный итальянский дизайн компании Alfa Romeo немного затерялся бы на фоне такого кемпера. Единственным напоминанием этого бренда была бы фирменная решётка радиатора. Хотя концепт и выглядит достаточно просторным для отдыха и путешествий, но забираться в спальное место, наверное, было бы затруднительно. BMW

BMW выпускает широкий ассортимент автомобилей, в том числе, огромное количество кроссоверов. Получившийся концепт довольно стильный и выполнен в духе немецкого бренда. Но вместо того, чтобы запихнуть всё необходимое внутрь фургона, есть трейлер со спальным местом, который максимизирует пространство и комфорт. Cadillac

Этот концепт кемпера выглядит максимально реалистично. Он мощный и подтянутый с фирменной решёткой радиатора Cadillac и задними фарами. Сверху установлена система вентиляции для поддержания оптимальной температуры в салоне. А короткие свесы, как у внедорожников, отлично дополняют внешний вид автомобиля. Ferrari

Этот концепт примерил на себя немного угловатые и резкие, но характерные для Ferrari формы. Особенно стильно смотрятся удлинённые фары и фирменная решётка радиатора. А своеобразная конструкция накрышного спальника и заниженный кузов придают такому кемперу более спортивный внешний вид. Maybach

Ещё один роскошный дом на колёсах от немецкого концерна Mercedes-Maybach. Он отличается своей компактностью и гладкими чертами кузова. На крыше расположено спальное место, а также есть трейлер с большой раздвижной дверью и занавесками. Rolls-Royce

Большой полноценный дом на колёсах с классической решёткой радиатора от Rolls-Royce и общим дизайном передней части кузова. Сбоку расположена огромная дверь, при открывании которой раскладывается лестница. Также есть отдельная выдвижная секция, которая может стать своеобразным столиком. Ну и конечно, нельзя оставить без внимания дорогой и роскошный дизайн интерьера. Tesla

Ещё один концепт от производителя электрических транспортных средств Tesla, активно развивающегося и идущего в ногу со временем. Кемпер, скорее всего, мог бы быть создан на базе грузовика Tesla Semi с увеличенным кузовным пространством для расположения жилого помещения в нём и использовал технологию электрификации.

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