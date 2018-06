На заводе «ПСМА Рус» в Калуге стартует производство новых микроавтобусов марки Citroen 

В рамках стратегического плана «Push to pass» CITROËN и PEUGEOT продолжают локализировать производство модельного ряда, укрепляя позиции Группы PSA на российском рынке. 25 июня 2018 года калужский завод ООО «ПСМА Рус» запускает полный цикл производства микроавтобусов CITROËN SpaceTourer и PEUGEOT Traveller в комплектациях Business Lounge и Business VIP. Ранее в апреле 2018 года было запущено локальное производство Citroën SpaceTourer и Peugeot Traveller в комплектации Feel/Active. Citroёn SpaceTourer Business Lounge и Peugeot Traveller Business VIP — элегантные и современные автомобили, наиболее полно отвечающие запросам как бизнес-аудитории, так и частных клиентов. Автомобили построены на единой платформе EMP2 и представлены в максимальной длине кузова (5 309 мм). Различные варианты конфигурации салона позволяют превратить 7-местный автомобиль в мобильный офис с удобным передвижным столиком в центральной части салона, который доступен в качестве дополнительной опции. Просторные кожаные сиденья с электрорегулировками в трех направлениях и поясничной поддержкой подарят пассажирам идеальное путешествие бизнес-классом. Сиденья салона, также как и в версиях Feel/Active, монтируются на рейлингах, что дает практически неограниченные возможности конфигурации кресел и организации внутреннего пространства. Комплектации Business VIP/Business Lounge отличаются от стандартных версий индивидуальными креслами салона с обивкой из натуральной кожи. Для создания максимального комфорта разработчики предусмотрели дополнительную шумоизоляцию двигателя и салона. Автомобили в комплектациях Business Lounge (SpaceTourer) и Business VIP (Traveller) имеют широкий набор современного оборудования и систем помощи при вождении: активный круиз-контроль с функцией слежения движения по полосе и индикатором «слепых» зон; электропривод сдвижных дверей c дистанционным управлением и сенсором автоматического открытия дверей «без рук»; ксеноновые фары; автоматическое управление ближним/дальним светом; передние и задние датчики парковки; камера заднего вида; проекционный дисплей; бесключевой доступ и функция запуска двигателя с кнопки. В разряд серийного оборудования локализированных моделей теперь входят система Grip Control и догреватель дизельного двигателя WEBASTO c дистанционным управлением.