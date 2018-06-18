Пассажирские микроавтобусы Citroen и Peugeot будут выпускать в Калуге на заводе «ПСМА Рус»

ТАСС , 18 июня. Французский автоконцерн PSA Peugeot-Citroen запустит на базе калужского завода «ПСМА Рус» полный цикл производства пассажирских микроавтобусов. Об этом журналистам в понедельник заявили в пресс-службе предприятия.

"Завод ООО «ПСМА Рус» 25 июня запускает полный цикл производства пассажирских микроавтобусов Citroen SpaceTourer Peugeot Traveller в комплектациях Business Lounge и Business VIP", — говорится в сообщении.

От стандартной комплектации эти модели будут отличаться обивкой кресел и дополнительной шумоизоляцией двигателя и салона. Максимальная длина кузова составит 5309 мм. Семиместные микроавтобусы можно будет трансформировать для нужд бизнеса. Автомобили мощностью 150 лошадиных сил оснастят шестиступенчатой трансмиссией и двигателям 2.0 Blue HDi.

И Citroen SpaceTourer, и Peugeot Traveller адаптируют для российского рынка: версии снабдят системой «Эра-Глонасс», а дорожный просвет увеличат до 175 мм.