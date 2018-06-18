Недели сервиса для новых владельцев Renault c пробегом

В рамках «Недель сервиса Renault » специальными предложениями могут воспользоваться все новые владельцы автомобилей Renault с пробегом, приобретенным на вторичном рынке. В период акции, чтобы удостовериться в исправности автомобиля, клиенты смогут пройти одну из профессиональных диагностик на выбор всего за 350 рублей.

диагностика подвески; диагностика двигателя; компьютерная диагностика.

А также смогут приобрести годовую карту технической помощи на дорогах Renault Assistance Plus всего за 350 рублей. Помимо этого, в период акции для всех клиентов действуют специальные предложения на покупку:

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«Недели сервиса» для новых владельцев автомобилей Renault с пробегом проходят с 15 июня по 31 августа 2018 года в официальных дилерских центрах Renault.

Более подробную информацию о специальной сервисной кампании Renault можно получить на сайте. Владельцы автомобилей Renault любого возраста могут подобрать программу «Комплекс-Сервис» именно для своего автомобиля на сайте. Еще больше предложений доступно для пользователей MY RENAULT. Сервис MY RENAULT — это полезный инструмент для владельцев автомобилей Renault, который напоминает о предстоящих сервисных операциях и отслеживает специальные предложения Renault Service для конкретного автомобиля. Сервис доступен к использованию как на сайте, так и в мобильных приложениях на платформах Android и iOS. Данная программа была запущена в России в декабре 2011 года и насчитывает уже более 620 000 зарегистрированных клиентов. Получить более подробную информацию обо всех предложениях Renault Service, а также уточнить условия участия конкретного дилера в акции можно на сайте Renault.

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