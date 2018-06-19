Renault Duster — хит-продаж марки «Рено» на российском рынке

Renault Duster — хит-продаж марки «Рено» на российском рынке Самым популярным Renault у россиян остается внедорожник Renault Duster. По данным «Автостат Инфо», в мае 2018 года потребители приобрели 3606 машин этой модели (+3,3% к прошлому году). Модель Renault Duster по результатам продаж за январь-май текущего года разошлась на авторынке страны в количестве 15 929 ед., что на 7,4% превысило прошлогодние продажи.

В рейтинге продаж среди моделей Renault, составленном на основе результатов за январь-май 2018 года, лидирует Renault Duster. Второе место занимает Renault Kaptur — 12 200 реализованных машин (+0,7%). Третье и четвертое места у Renault Logan (11 984 ед., +12,4%) и Renault Sandero (11 852 авто, +7,5%). Пятым по продажам стал внедорожник Renault Koleos — 466 ед.

Согласно данным «Автостат Инфо», в мае этого года российские покупатели приобрели 11 722 новых машин марки Renault, на 2,2% больше, чем годом ранее (11 466 ед.). За январь-май текущего года объем реализации автомобилей французского бренда вырос на 7,6% в годовом сравнении, то есть с 48 722 до 52 435 ед. авто.