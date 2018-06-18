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Lincoln переименует кроссовер MKC в «Корсара»
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Lincoln переименует кроссовер MKC в «Корсара» 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Lincoln планирует переименовать кроссовер MKC в Corsair. Об этом сообщает издание Automotive News.
Вседорожник получит новое имя в 2020 году, когда на рынок выйдет новое поколение модели. Таким образом американский производитель намерен продолжить политику отказа от буквенных индексов в пользу традиционных названий. Так, например, ранее марка уже переименовала кроссовер MKX в Nautilus.
По информации издания, новый «Корсар» уже показали дилерам вместе со следующими поколениями Ford Escape (Kuga) и Explorer, а также вместе с электрическим кроссовером Mach 1 и седаном Lincoln Continental, оснащенным так называемыми «суицидальными» дверьми.
[Слишком роскошный: Lincoln Sentinel. Автомобиль, который должен был стать новым Continental] (https://motor.ru/selector/strazhbezgolovy.htm)
Кроссовер Lincoln MKC обновился осенью прошло года и дебютировал на моторшоу в Лос-Анджелесе. Модель оснащается двухлитровым мотором EcoBoost мощностью 245 сил или 2,3-литровым агрегатом, выдающим 285 сил. Двигатели работают в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Американская марка продает примерно по 25 тысяч MKC в год.
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