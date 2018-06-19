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Гоночный Bentley Bentayga стал на 300 килограммов менее роскошным
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Гоночный Bentley Bentayga стал на 300 килограммов менее роскошным 

Motor.ru 40 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Bentley завершила подготовку внедорожника Bentayga к гонке по подъему на гору Пайк Пик. С этой машиной производитель собирается установить рекорд в категории серийных автомобилей.
В ходе подготовки внедорожника к гонке инженеры подразделения Bentley Motorsport избавились от 300 килограммов внутренней отделки, установили каркас безопасности, систему пожаротушения, гоночное сиденье, специальные шины Pirelli и спортивную выпускную систему Akrapovic. Все остальные элементы автомобиля остались теми же, что и у гражданского Bentley Bentayga.
Управлять внедорожником во время гонки будет Рис Миллен, который дважды побеждал на Пайкс Пике в общем зачете и 14 раз в классе. Сейчас рекорд трассы среди серийных внедорожников принадлежит Range Rover Sport — 12 минут 35,61 секунды.
[Жутко роскошные внедорожники] (https://motor.ru/selector/luxesuvs.htm)
Bentley Bentayga оснащается 608-сильным (900 Нм) шестилитровым битурбо мотором W12 и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. «Сотни» такая машина может достигать за 4,1 секунды. Максимальная скорость — 301 километр в час.
В России серийный внедорожник с такой силовой установкой стоит от 16 миллионов рублей. Ранее также начались продажи версии с 550-сильной бензиновой «восьмеркой» — такая машин оценивается в 12,99 миллиона рублей. Вариант с 435-сильным дизелем V8 можно купить за 11,8 миллиона рублей.
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