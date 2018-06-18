Гоночный внедорожник Bentley Bentayga «потерял» 300 кг роскоши

Уже в ближайший уик-энд, а именно 24 июня, в Скалистых горах близ города Колорадо-Спрингс (США), пройдёт очередная горная гонка Pikes Peak International Hill Climb. В этом году британская марка Bentley подготовила для «Гонки в облаках» специальную версию внедорожника Bentayga.

Согласно правилам, гоночную «Бентайгу» оборудовали каркасом безопасности и системой пожаротушения. Также есть выхлоп от Akrapovic, специальные шины от Pirelli, передний сплиттер из карбона, диффузор, боковые юбки и задний спойлер.

Стоит отметить, что в ходе подготовки к гонке на Пайкс Пик, Bentley Bentayga , согласно правилам, лишился части своей роскоши — как говорится в официальном пресс-релизе, было удалено около… 300 кг внутренней отделки!

Под капотом остался стандартный для модели 608-сильный двигатель W12 с крутящим моментом в 900 Нм. С места до 100 км/ч обычный Bentley Bentayga разгоняется за 4,1 секунды — вероятно после «похудения» этот показатель улучшится. Также стандартными остались полный привод, пневматическая адаптивная подвеска, система активного подавления кренов, 48-вольтовая бортовая система также останутся.

Напомним, трасса на горе Пайкс Пик — это 19,99 км пути и 156 поворотов. Перепад высот — 1440 м, финиш — на отметке в 4300 метров над уровнем моря. Пилотировать Bentley Bentayga будет двукратный победитель горной гонки новозеландец Рис Миллен, которому, в частности, принадлежит рекорд для электромобилей.