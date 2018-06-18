Ford Focus: А коробка подвела

Третье поколение бестселлера дебютировало в самом начале 2011 года, а летом первые машины появились и на российском рынке. Надо сказать, что у нас Focus продавался не только как хэтчбек и седан, но и в кузове «универсал». Причем все модификации для российского рынка выпускались на заводе во Всеволожске по полному циклу производства. В гамме моторов — бензиновые «четверки» объемом 1,6 л (85,105 и 125 л.с.) и 2,0 л (150 сил), а также 2-литровый турбодизель мощностью 140 «лошадок». Все бензиновые двигатели, кроме базового 85-сильного, для которого была предусмотрена только «механика», сочетались с 5-ступенчатой МКП или 6-диапазонной роботизированной трансмиссией с двумя «сухими» сцеплениями PowerShift. Дизель работал исключительно в паре с «роботом».

«Робота» узнаем по симптомам

Именно роботизированная коробка и стала камнем преткновения для «Фокуса». Своевольничать и капризничать «робот» мог начать уже с 5000 км, а уж после пробега 30 000 км каждый второй владелец малолитражки замечал, что с PowerShift происходит что-то неладное. Наиболее явно это проявлялось в пробках — «робот» начинал пинаться и дергаться, лихорадочно выбирая между первой и второй передачей, а иногда без причины машина вдруг рвалась вперед и тут же резко останавливалась, нередко создавая аварийную ситуацию. Причем в зависимости от неисправности различались и симптомы заболевания — дерганье в автомобильных очередях, как правило, означало износ пакета сцеплений (50 000 руб.), а неожиданные заминки и рывки во время движения вызывались, скорее всего, сбоями или неисправностью блока управления коробкой (от 40 000 руб.), так называемого модуля ТСМ. Нередко обе неисправности «радовали» владельцев «Фокуса» одновременно.

На гарантийных машинах дефект устранялся бесплатно, а вот второму владельцу придется раскошелиться на приличную сумму — до 150 000 руб. Официалы несколько раз меняли настройки коробки и прошивку ее программного обеспечения, однако весомых результатов это не дало. Только в 2015 году был проведен мощный апгрейд, который, по словам разработчиков, практически избавил «робот» от его врожденных болячек.

Ford Focus с механической коробкой также оказался не без проблем. Нет, сама по себе МКП надежна — подкачали сальники полуосей, особенно правый. Говорят, при сборке на конвейере робот-манипулятор устанавливал деталь с перекосом, отчего сальник заламывался. Поэтому неудивительно, что со временем он начинал пропускать масло. Заводской брак устранили — на машинах моложе 2013 года он уже не встречается.

Старые, добрые 2 литра

Что касается моторов, то самыми массовыми являются, естественно, 1,6-литровые мощностью 105 и 125 сил — базовой 85-сильный агрегат откровенно слабоват для Focus. Двигатели в целом надежны, хотя есть и нюансы. На первых машинах 1,6-литровые «четверки» отличались плохим запуском и «троили» на холостых оборотах. Фордовцы быстро отреагировали на проблему — оказалось, что в камере сгорания очень быстро образовывался нагар — и обновили программное обеспечение двигателя. Новая прошивка дала положительный результат — по крайней мере, количество жалоб с этим дефектом резко сократилось.

Все моторы объемом 1,6 л снабжены ременным приводом ГРМ, который подлежит замене каждые 120 000 км. Однако до указанного срока зубчатый ремень не всегда доживает, поэтому сервисмены советуют менять его чуть раньше, через 90 000-110 000 км. При перебеге велика вероятность срезания зубьев ремня, и тогда уже придется тратиться на ремонт или замену головки блока цилиндров (около 60 000 руб.). Кстати, в системе регулировки фаз газораспределения на первых машинах выходили из строя муфты фазовращателей (по 18500 руб.) из-за масляного голодания. Такой жесткой диеты они придерживались не по своей воле — масло уходило из теряющего со временем герметичность датчика изменения фаз ГРМ. Инженеры компании внесли изменения в конструкцию этого узла и на автомобилях после 2013 года эта проблема уже решена.

Зато 2-литровые моторы — и дизельный, и бензиновый — зарекомендовали себя с лучшей стороны. Вот только модификации с этими двигателями, особенно с дизелем, крайне редко встречаются на вторичном рынке. Да и 1,5-литровый EcoBoost проблем пока не доставляет — видимо из-за того, что в гамме агрегатов он появился после рестайлинга 2015 года.

Лучшее — доработанное старое

Нет особых претензий и к подвеске, конструкция которой почти полностью перешла по наследству от второго «Фокуса». Если автомобиль не использовать в качестве «собирателя ям и ухабов» и не носился сломя голову по трамвайным путям и по лежачим полицейским, ходовая не потребует вмешательств до 80 000 — 100 000 км пробега. К этому сроку придется менять стойки стабилизатора (по 650-1250 руб.) и шаровые опоры (от 800 руб. за штуку) передних рычагов. К 150 000 км, скорее всего, будут приурочены замены опорных подшипников передних стоек (в среднем по 1000 руб.) и амортизаторов (по 4500 руб.). Радует еще и то, что оригинальные детали стоят совсем не дорого, а качественный «неоригинал» и того дешевле.

Но если почувствуете стуки в передней части кузова, не спешите грешить на рычаги или стойки. Это наверняка — рулевая рейка, которая на первых машинах начинала шуметь уже после 10 000-20 000 км. Случай официалы признали гарантийным, и узел обычно меняли бесплатно. Но радость владельцев длилась не долго — новые рейки через какое-то время вновь издавали постороннее звуки. Только на машинах 2014 модельного года рулевой механизм стал заметно долговечнее.

Возвращение к традициям

По кузову тоже есть замечания. Владельцы жалуются на неравномерные зазоры корпусных деталей. Не хочется связывать это с российской сборкой — фордовцы уверяют, что качество продукции на всех заводах компании одинаковое, но претензии касаются плохо подогнанных дверей, крыльев и прочих элементов кузова. В общем-то, хороший мастер-жестянщик за несколько часов поправит это «безобразие», но факт остается фактом. Справедливости ради отметим, что более поздние экземпляры грешат этим в меньшей степени.

Не отличается прочностью и лакокрасочное покрытие. Даже нежные ветки кустарников и небольшие камешки оставляют на теле Focus заметные cколы и царапины. Очевидно, что виновата в этом экологически чистая краска на водной основе. Хотя, надо отдать должное, под слоем краски металл еще долго не ржавеет. С завидной периодичностью, в особенности зимой, трескается ветровое стекло с обогревом, потеют фары головного света. Впрочем, с этими недугами в компании уже справились. Стекла стали более стойкими к холодам, а для блоков фар поставляются более герметичные заглушки. Зато любители классических решений наверняка оценят такое новшество, как открывающийся из салона капот. Напомним, что на первых двух поколениях бестселлера замок капота был спрятан под фордовской эмблемой и открывался ключом зажигания.

Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на имеющиеся недостатки, Ford Focus III представляет собой отличный вариант для покупки благодаря выгодному сочетанию цены и качества. Чтобы минимизировать проблемы в дальнейшей эксплуатации, советуем выбирать модификации с «механикой». И выгоднее приобретать машины после рестайлинга 2015 года — пусть они и дороже, зато проблем с ними будет на порядок меньше.