Встречайте новый Cayenne в Порше Центр Москва.

Porsche Cayenne третьего поколения от 4 999 000 рублей.

Мы объявляем о начале продаж третьего поколения Porsche Cayenne.

Уже сегодня Вы сможете познакомиться с моделью в салоне Порше Центр Москва и даже стать одним из первых владельцев этого технического совершенства в России.

Дебют нового Porsche Cayenne — одно из самых ожидаемых событий 2018 года для нас как в России, так и в мире.

Марка Porsche знает, что только превосходя себя можно двигаться вперед.

Мы приняли вызов и создали… Porsche Cayenne нового поколения.

Совершенный в дизайне. Эволюционный в технических решениях.

Он готов к самым смелым задачам.

Он способен на сильные поступки.

45 градусные подъемы или полуметровые впадины — ему все по плечу. Достигать новых вершин и двигаться к своим целям проще за рулем нового Porsche Cayenne. Пришло время сделать шаг в будущее.

Новый Cayenne третьего поколения от 4 999 000 рублей в Порше Центр Москва. Также автомобиль можно заказать индивидуально.

Модели Porsche Cayenne, Cayenne S и Cayenne Turbo доступны для конфигурации на сайте www.porsche.ru Звоните прямо сейчас. +7 (495) 241 59 61 Порше Центр Москва — единственный дилер в России, принадлежащий Порше АГ. Это серьёзный аргумент, чтобы приобрести новый Porsche именно здесь.

Ждём Вас по адресу:

г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10 www.porsche-moscow.ru