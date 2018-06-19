Ford определился с новым названием для кроссовера Lincoln MKC

В ноябре прошлого года люксовое подразделение концерна Ford — марка Lincoln представила рестайлинговую версию компактного кроссовера MKC. Видимо, продажи модели не слишком-то и устраивают американцев, в результате чего было принято решение о смене её имени. Сегодня наконец-то стало известно, как кроссовер в будущем будет называться.

Как сообщает издание Automotive News, со сменой поколения компактный кросс получит имя Corsair, о чём наши коллеги сообщают со ссылкой на информацию от местных дилеров, которым, якобы, уже даже показывали фотографии автомобиля.

Зарубежные журналисты также сообщают, что Ford может передумать, благо, время для этого всё ещё предостаточно, поскольку новинка будет представлена приблизительно через два года, однако Ford, по данным сообщества Ford Authority уже запатентовал в патентном бюро США название Corsair.

Переименование модели проходит в рамках ребрендинга модельного ряда Lincoln. Большой кроссовер MKT получил название Aviator, среднеразмерный кросс MKX американцы уже переименовали в Nautilus. Не обошла волна переименований и седаны: фулсайз MKS с недавних пор теперь называется Continental, а мидсайз MKZ должен получить шильдик Zephyr.

Но вернёмся к герою этой новости — кроссоверу MKC. Со сменой шильдика на Corsair, кроссовер переведут на шасси C2, на базе которого строится новый Ford Focus . Популярная в России модель от перевода на новое шасси сбросила 88 килограмм веса, а структурная жёсткость была увеличена на 20%. Актуальный MKC строится на базе устаревшей платформы C1, которая ранее стала основой для Focus предыдущего поколения, Transit, Kuga, C-Max, а также китайского Escort.

Кстати, новая генерация MKC уже обкатывается тест-пилотами марки, правда, пока кузовные панели и оптика напрочь скрыты мощным слоем камуфляжа.

Для Lincoln MKC — это очень важная модель, которая хорошо продаётся в Китае. По итогам прошлого года марка продала в Поднебесной 18 247 экземпляров этой модели, против 13 891 автомобилей годом ранее.

А вот в США продажи идут неплохо: в прошлом году было продано чуть более 27 000 автомобилей этой модели, однако, за первые пять месяцев текущего года наблюдается спад в 15%, и это несмотря на то, что модель, как было сказано выше, буквально недавно обновилась.

В американских автосалонах Lincoln MKC продаётся по цене от 33 995 долларов (порядка 2 158 100 рублей в эквиваленте).

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что Lincoln может отказаться от седана Continental.

По материалам: www.kolesa.ru