Два крупнейших автопроизводителя объединяются в альянс

Volkswagen и Ford решили объединить усилия для работы над общими проектами.

Компании подписали меморандум о взаимопонимании. Речь идет не об объединении и поглощении, а о совместных проектах. Предполагается, что документ позволит снизить затраты обоих автопроизводителей и уменьшить издержки.

Примечательно, что представители Volkswagen и Ford неохотно делятся подробностями о будущих проектах. Официально подтверждена лишь разработка коммерческих автомобилей. СМИ же предполагают, что речь также может идти о развитии направления электрического транспорта и беспилотников.