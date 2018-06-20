Два крупнейших автопроизводителя объединяются в альянс 

Volkswagen и Ford решили объединить усилия для работы над общими проектами.
Компании подписали меморандум о взаимопонимании. Речь идет не об объединении и поглощении, а о совместных проектах. Предполагается, что документ позволит снизить затраты обоих автопроизводителей и уменьшить издержки.
Примечательно, что представители Volkswagen и Ford неохотно делятся подробностями о будущих проектах. Официально подтверждена лишь разработка коммерческих автомобилей. СМИ же предполагают, что речь также может идти о развитии направления электрического транспорта и беспилотников.
Напомним, в рейтинге самых дорогих автомобильных компаний, составленным Forbes, Ford занимает шестую строчку по объему прибыли за последние три года ($14,1 млрд; +3%), а Volkswagen — 12-ю ($7,9 млрд; +16%). При этом по итогам 2017 года по объемам продаж Volkswagen оказался вторым (10,52 млн шт.), уступив лидерство альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi (10,61 млн шт.).