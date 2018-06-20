Volkswagen и Ford разработают совместные модели

Компании Volkswagen Ford объявили о создании стратегического альянса, в рамках которого они будут совместно разрабатывать и выпускать автомобили. Об этом пишет Reuters

Производители уточнили, что на данный момент они «рассматривают несколько совместных проектов», включая разработку линейки коммерческих автомобилей для мировых рынков. При этом производители не намерены обмениваться собственностью или покупать акции друг друга.

Более подробной информации о том, что будет представлять собой грядущий альянс, пока нет.

Ранее концерн Volkswagen, владеющих грузовыми марками MAN и Scania, заключил партнерское соглашение с брендом Hino, который принадлежит « Тойоте ». Компании намерены совместно работать над дизельными и бензин-электрическими силовыми установками для коммерческого транспорта, а также над системами автономного управления и коммуникации машин друг с другом.

Volkswagen и Ford ранее уже создавали совместные модели — Sharan и Galaxy. Машина выпускали с 1995 года на предприятии в Португалии. Второе поколение этих машин марки разрабатывали уже независимо друг от друга.