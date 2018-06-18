«Дизельный скандал» вокруг автоконцерна Volkswagen. Досье

Seat, Skoda, ТАСС-ДОСЬЕ. 18 июня 2018 года в Германии был арестован глава автоконцерна Audi Руперт Штадлер . Ранее стало известно о том, что прокуратура Мюнхена возбудила дело в отношении него по подозрению «в мошенничестве и опосредованном подлоге». Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о «дизельном скандале» вокруг немецкого концерна Volkswagen , в который входит Audi, а также Bentley Motors, Porsche Lamborghini и др.

Начало скандала

18 сентября 2015 года Агентство по охране окружающей среды США опубликовало сообщение, в котором обвинило Volkswagen в махинациях при сертификации своих автомобилей на уровень экологической безопасности. Было установлено, что турбодизельные двигатели, которые устанавливались на машинах моделей VW Golf, Passat, Jetta, Audi A3 и др., имели специальное программное обеспечение, которое занижало показатели выброса вредных веществ. Бортовой компьютер «распознавал», что машина проходит проверку и включал специальный режим очистки сгоревшего топлива от вредных выбросов. При этом при нормальной эксплуатации объем выбрасываемых в воздух вредных газов (оксидов азота) был больше в десятки раз, чем требовалось по стандартам «Евро 5», о соответствии которым заявлял Volkswagen.

Выяснилось, что с 2009 года корпорация продала более 11 млн машин, снабженным программным обеспечением, позволяющим обойти действующие в США и ЕС экологические нормативы.

20 сентября 2015 года руководство концерна признало факт махинаций, что привело к обвалу курса акций компании, ее капитализация потеряла более $20 млрд США. 23 сентября 2015 года подал в отставку генеральный директор Volkswagen Мартин Винтеркорн . В июне 2016 года в Германии против него было возбуждено уголовное дело о введении в заблуждение акционеров концерна. 3 мая 2018 года американский суд заочно предъявил ему обвинения в мошенничестве.

Основные иски

В США, ЕС (всего в 55 странах мира) были инициированы проверки Volkswagen, запрещались продажи его автомобилей с дизельными двигателями. Руководство Volkswagen признало вину. 25 октября 2016 года суд утвердил соглашение концерна с властями США. Концерн согласился выкупить дефектные автомобили (по цене от $12 тыс. до $44 тыс.) или бесплатно их отремонтировать с выплатой компенсации в размере от $5 тыс. до $10 тыс. каждому владельцу. Общая сумма выплат составила около $10 млрд Также $2,7 млрд компания обязалась внести в фонд компенсации экологического ущерба и $2 млрд — потратить на внедрение в производство технологий для нулевого выхлопа.

Кроме того, в январе 2017 года Volkswagen согласился выплатить США $4,3 млрд в виде штрафов за предоставление ложных сведений при импорте машин и попытках воспрепятствовать расследованию. Главный представитель концерна в Соединенных Штатах, Оливер Шмидт, 6 декабря 2017 года был приговорен к семи годам тюрьмы и штрафу в $400 тыс.

Всего же Volkswagen по итогам проверок выплатил к настоящему времени более €27 млрд в виде штрафов и возмещений.