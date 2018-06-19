Продажи Ravon R2 в России резко упали

Спрос на автомобили модели Ravon R2 за последние полтора года был хоть и не слишком высоким, но стабильным. Однако, в последнее время продажи модели резко сократились. И, как оказалось, проблема заключается в том, что машины временно перестали поставлять на наш рынок.

В мае этого года было продано всего восемьдесят четыре машины этой модели, и спад реализации составил шестьдесят три процента. Ввиду того, что на узбекском конвейере проходят работы по модернизации, модель временно не выпускают, соответственно, она не поступает на наш рынок.

Дилеры пытаются выйти из положения с помощью распродажи складских запасов, однако это количество авто не покрывает спрос. Поэтому при заказе новых машин, дилеры предупреждают, что возможны отклонения в сроках поступления машин. Напомним, что модель стала стоить на двадцать тысяч дороже из-за увеличение утилизационного сбора. Но, несмотря на это, эта машина остаётся самой доступной версией с коробкой автомат на российском рынке.