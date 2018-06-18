В России резко упали продажи самой дешёвой иномарки с «автоматом»

Причина — временная приостановка поставок машин на наш рынок.

Спрос на Ravon R2 в течение 2017 года и в начале 2018-го был хоть и сравнительно невысоким, но всё-таки стабильным от месяца к месяцу. Однако, по итогам апреля текущего года зафиксировано резкое снижение объёмов продаж. Так, в позапрошлом месяце дилеры автомобилей марки Ravon реализовали всего 84 машины, что соответствует спаду на 63% по отношению к показателям марта текущего года.

Одной из причин этого является временная приостановка поставок машин марки Ravon, не только R2 с АКП, на наш рынок из-за модернизации производственных линий предприятия GM Uzbekistan (в рамках подготовки конвейера к запуску новых моделей). В итоге дилеры весной текущего года перешли к продажам складских запасов, однако, их явно не хватает для удовлетворения спроса.

Отметим, продажи на российском рынке в апреле 2018-го сократились по отношению к марту также у других моделей марки: у Nexia R3 на 42%, у R4 — на 46%, у Gentra — на 67%. В мае продажи моделей ещё немного снизились по отношению к апрелю. Бестселлером остаётся Nexia R3 (в прошлом месяце реализовано 286 машин), далее следуют R4 (89 единиц), R2 (67 шт.) и Gentra (66 шт.).

Приём заказов машин у дилеров на сегодняшний день продолжается, но клиентов предупреждают об отложенных сроках поступления машин.

Другой причиной снижения продаж Ravon R2 стало повышение цен. В конце марта текущего года модель подорожала на 20 000 рублей. В компании объяснили увеличение ценников повышением утилизационного сбора. Объём двигателя новинки составляет 1,2 литра, это значит, что коэффициент ставки для автомобиля вырос на 90%.

Несмотря на недавнее подорожание, этот хэтчбек по-прежнему остаётся самой дешёвой иномаркой с АКП в России. Сейчас цена начальной версии составляет 489 000 рублей.

По словам представителя российского офиса Ravon, поставки автомобилей марки в РФ полностью возобновят до конца текущего месяца, когда будет завершён процесс согласования новых цен на модели бренда. Насколько вырастет стоимость машин Ravon, в компании пока не сообщают. За счёт дальнейшего повышения планируется отыграть не только увеличение утильсбора, но и падение рубля, а также расходы на модернизацию производства.

По окончанию обновления производственных линий завода GM Uzbekistan, на конвейер должно встать несколько новинок. В их числе рестайлинговый Ravon R4 , а также первый кроссовер марки и седан С-класса, по которым официальной информации пока нет. Предположительно ими могут стать «близнецы» Tracker и Chevrolet Cruze предыдущего поколения.

По материалам: www.kolesa.ru