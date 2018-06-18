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«Самый лучший» McLaren F1 выставили на продажу
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«Самый лучший» McLaren F1 выставили на продажу 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Аукционный дом RM Sotheby's запустил подразделение, которое займется закрытыми продажами редких автомобилей для избранных клиентов. Одной из первых машин, которую оно планирует реализовать, станет уникальный экземпляр суперкара McLaren F1 — предпоследнее купе, сошедшее с конвейера.
Этот McLaren F1 собрали 63-м по счету и изначально покрасили в зеленый цвет, а интерьер отделали кремовой и зеленой кожей. Автомобиль доставили владельцу в сентябре 1998 года, который передал его в подразделение McLaren Special Operations, занимающееся разработкой эксклюзивных автомобилей. При этом заказчик пожелал, чтобы для него подготовили «самый лучший и желанный F1 на планете».
В подразделении MSO заменили базовый 6,1-литровый атмосферник V12, выдающий 636 лошадиных сил, на агрегат от гоночной модификации GTR, который развивает 690 сил. Только два гражданских McLaren F1 за всю историю были оснащены подобной силовой установкой, и этот экземпляр является одним из них.
[Как оживляют раритетные машины: восстановленные Lamborghini, Porsche, Jaguar и другие редкие автомобили] (https://motor.ru/selector/rarity.htm)
Помимо этого, суперкар перекрасили в оранжевый цвет и оснастили модернизированной системой охлаждения, более злым выпуском, дополнительными аэродинамическими элементами кузова, увеличивающими прижимную силу, другими фарами головного света и 18-дюймовыми легкосплавными колесами.
Автомобилю перешили интерьер, добавили навигацию, радиостанцию, а также установили руль, приборную панель и ручник от гоночной версии GTR.
Стоимость суперкара не называется. Три года назад этот экземпляр McLaren F1 ушел с молотка за 13,7 миллиона долларов.
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