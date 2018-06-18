Внедорожник Nio ES8: конкурент Теслы становится серийным

Сегодня в Китае немало желающих, кто хочет повторить успех автомобиля Тесла

Больше всех это получилось у компании Nio, которая была основана каких-то 4 года назад под названием NextEV. И вот творение фирмы: электрокроссовер Nio ES8 становится в серийное производство и совсем скоро начнет продаваться.

Первая машина ES8 вышла около года назад. 5-метровый паркетник с алюминиевым кузовом и 7-местным салоном был довольно неплох.

2 электродвижка в сумме набирали 653 лошади и разгонялись до сотни за 4,4 сек. На одной зарядке кроссовер мог проехать около 360 километров, а при 60 км/ч и все полтысячи вёрст.

Старт продаж сначала запланировали на весну 2018, но выпуск чуть затянулся.