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Внедорожник Nio ES8: конкурент Теслы становится серийным
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Внедорожник Nio ES8: конкурент Теслы становится серийным 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Сегодня в Китае немало желающих, кто хочет повторить успех автомобиля Тесла.
Больше всех это получилось у компании Nio, которая была основана каких-то 4 года назад под названием NextEV. И вот творение фирмы: электрокроссовер Nio ES8 становится в серийное производство и совсем скоро начнет продаваться.
Первая машина ES8 вышла около года назад. 5-метровый паркетник с алюминиевым кузовом и 7-местным салоном был довольно неплох.
2 электродвижка в сумме набирали 653 лошади и разгонялись до сотни за 4,4 сек. На одной зарядке кроссовер мог проехать около 360 километров, а при 60 км/ч и все полтысячи вёрст.
Старт продаж сначала запланировали на весну 2018, но выпуск чуть затянулся.
Темп завода пока невысок, всего 5 авто в час. В этом месяце фирма выпустит всего 550 внедорожников Nio ES8. Однако в следующем месяце уже в два раза больше, а осенью темп сможет достичь 20 кроссоверов в час. Стоит Nio ES8 от 70 до 85 тыс. долл. Однако конкурент — Tesla Model X в Поднебесной стоит минимум 120 тыс. долл, а значит, цена не может не радовать. Впоследствии Nio на разработку новых автомобилей хочет вкладывать не менее 1 млрд долларов в год.
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