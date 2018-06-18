Новый Kia Cerato готовится выйти на российский рынок

База Росстандарта пополнилась Одобрением типа транспортного средства (ОТТС) на корейскую «четырехдверку».

Напомним, новый Kia Cerato был представлен в США в начале текущего года, где он продается под названием Forte. Через некоторое время дебютировала корейская версия модели, носящая имя K3. Сменив поколение, модель стала немого крупнее и премиальнее. Кроме того, у североамериканской версии впервые появился вариатор, а у корейской — новый двигатель линейки Smart Stream. Правда, российской версии эти технические нововведения не светят.

Исходя из содержащейся в ОТТС информации, можно сделать вывод, что новый Cerato в версии для российского рынка позаимствует двигатели у предшественника. Кроме того, у базового мотора G4FG объемом 1,6 литра отдача снижена со 130 л.с. до 128 л.с. и со 157 Нм до 155 Нм, но обороты те же — 4 850 об/мин. Двухлитровый мотор G4NA сохранил прежнюю мощность — 150 л.с., а максимальный момент теперь составляет 192 Нм вместо прежних 194 Нм. Оба двигателя имеют сертификаты для работы на бензине АИ-92.

Kia Forte ‘2019

Аналогичная ситуация с коробками передач — они тоже старые. У модели будет шестиступенчатая механическая (исключительно для двигателя 1.6) и автоматическая коробка передач с таким же количеством ступеней. У нового Cerato будет полузависимая задняя подвеска, электроусилитель руля, а также 15-, 16— и 17-дюймовые колеса.

Сборка Kia Cerato нового поколения также будет налажена на калининградском Автоторе. Сертификат вступит в действие с 20 июня 2018 года, но начало «живых» поставок дилерам намечено на осень. Отметим, актуальный Kia Cerato продается сейчас по цене от 980 000 рублей до 1 265 000 рублей.

Kia Forte ‘2019

В конце прошлого месяца портал «Карельские Вести» раскрывал подробности о новом Kia Ceed в исполнении для российского рынка.

По материалам: www.kolesa.ru