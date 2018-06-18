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23 автопроизводителя за последний месяц поменяли цены
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23 автопроизводителя за последний месяц поменяли цены 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
«АВТОСТАТ» сообщает об стоимости новых легковушек, охватывающих всех производителей машин, которые официально представлены в нашей стране.
По мониторинговой информации, за период с 16 мая по 15 июня цены на автомобили изменились у 23 автопроизводителей.
Несколько заводов повысили ценники сразу на ряд моделей.
К примеру, KIA увеличила стоимость сразу на 7 авто — от 15 000 до 30 000 руб. Британские автопроизводители тоже увеличили ценник: Land Rover почти у всей модельной линейки на 31 000 — 200 000 руб. ; Jaguar на 51 000 — 91 000 руб.
Японские Suzuki подросли в цене на 10 000 — 20 000 руб.
Не отстают и отечественные. УАЗ поднял цену на авто от 10 000 до 18 500 руб.
Подорожали кроссоверы и внедорожники. Volkswagen Tiguan прибавил на 20 000 — 50 000 руб., Haval Н9 и H6 «потяжелели» на 50 — 140 тысяч руб., а Honda CR-V — на 30 000 руб.
Справедливости ради нужно сказать, что не все производители задрали цены. Например, Ford Sollers заявил о снижении нескольких ценников.
Ford Focus, Ford Mondeo, Ford Kuga и EcoSport можно купить на 75 тысяч рублей дешевле.
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