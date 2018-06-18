Стали известны подробности о новом Kia Cerato для России

В базе данных Росстандрата появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для седана Kia Cerato нового поколения. В январе автомобиль под именем Forte был представлен для американского рынка, а в феврале — для Южной Кореи, где он называется K3.

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Судя по документам, новый Kia Cerato по-прежнему будет предлагаться с бензиновыми моторами объемом 1,6 и 2,0 литра. Первый из них выдает 128 лошадиных сил (на две силы меньше, чем сейчас) и 155 Нм крутящего момента, а второй — 150 сил и 192 Нм крутящего момента. Агрегаты смогут работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач и шестидиапазонным «автоматом». Двигатели способны «переваривать» 92-й бензин.

Американская версия модели оснащается тем же двухлитровым атмосферником, но вместо АКП он состыкован с вариатором. В Корее для автомобили доступны с 1,6-литровым турбомотором нового семейства Smart Stream.

Выпускать новый Cerato для России по-прежнему будут на калининградском «Автоторе». По данным «Авторевю», машины появятся у дилеров в сентябре.