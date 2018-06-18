Ещё
Стали известны подробности о новом Kia Cerato для России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны подробности о новом Kia Cerato для России 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
В базе данных Росстандрата появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для седана Kia Cerato нового поколения. В январе автомобиль под именем Forte был представлен для американского рынка, а в феврале — для Южной Кореи, где он называется K3.
[Модели Kia, про которые вы не слышали: автомобиль из «Стартрека», спортивный родстер и другие необычные машины марки] (https://motor.ru/selector/kianeiznashegodvora.htm)
Судя по документам, новый Kia Cerato по-прежнему будет предлагаться с бензиновыми моторами объемом 1,6 и 2,0 литра. Первый из них выдает 128 лошадиных сил (на две силы меньше, чем сейчас) и 155 Нм крутящего момента, а второй — 150 сил и 192 Нм крутящего момента. Агрегаты смогут работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач и шестидиапазонным «автоматом». Двигатели способны «переваривать» 92-й бензин.
Американская версия модели оснащается тем же двухлитровым атмосферником, но вместо АКП он состыкован с вариатором. В Корее для автомобили доступны с 1,6-литровым турбомотором нового семейства Smart Stream.
Выпускать новый Cerato для России по-прежнему будут на калининградском «Автоторе». По данным «Авторевю», машины появятся у дилеров в сентябре.
Motor.ru: последние новости
Внешность нового Audi A1 перестала быть секретом Крошечный рамный Suzuki: раскрыт Jimny нового поколения В России начали собирать модели «Бизнес Лаунж» и «Бизнес VIP»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением219
Первая смерть на Крымском мосту304
Водители передрались на трассе под Калининградом17
Силовой наезд: таксист с Ильинки оказался призером ЧМ3
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП47
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение