Hyundai планирует создавать модели с уникальным дизайном

Южнокорейская компания больше не хочет, чтобы все последующие модели были похожи на друг друга, поэтому планирует каждый автомобиль награждать уникальным внешним видом.

Выступая перед Automotive News, руководители дизайнерского отдела Hyundai Люк Донкервольке и Сан-Юй Ли заявили, что корпорация изначально хотела сделать автомобили максимально узнаваемыми, тем самым создать фирменный стиль марки. Однако уже сейчас Hyundai может позволить себе намного больше и сделать предстоящие транспортные средства привлекательными и неповторимыми. В последние месяцы южнокорейский автопроизводитель представил две смелые концепции, выступающие в качестве предварительного варианта автомобилей. Первой стала концепция седана Le-Fil Rouge HDC-1, которая дебютировала на Женевском автосалоне в марте, за ней последовал новый внедорожник HDC-2 Grandmaster.

«Мы больше не собираемся делать копии, — сказал Донкерволке. «Когда вы видите две или три модели, которые выглядят одинаково, независимо от того, насколько они выполнены, весь интерес теряется». В своих предстоящих транспортных средствах компания постарается воплотить новую философию дизайна, в силу которых все модели станут разными, но будут выглядеть очень стильно и современно. При этом каждый из автомобилей будет ориентирован на конкретных клиентов (например, молодых или более старших людей).