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В Оренбуржье с начала года изъято 69 тысяч литров незаконного алкоголя
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В Оренбуржье с начала года изъято 69 тысяч литров незаконного алкоголя 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбургской области с начала года изъято почти 69 тысяч литров алкоголя, реализуемого с нарушениями действующего законодательства, из них почти 140 литров составляет непищевая спиртосодержащая продукция, опасная для здоровья.
Рекордное количество незаконного алкоголя было изъято в Первомайском районе — 487,2 литра, 51 литр — в Акбулакском, 17 — в Оренбурге, по 11,5 литра — в Домбаровском и Соль-Илецком районах.
Напомним, в январе 2018 года в Оренбуржье незаконно пытались ввезти несколько партий алкоголя из соседней страны. За двое суток полицейские остановили 16 легковых и грузовых транспортных средств, которые пытались ввезти на территорию Оренбуржья более 10,5 тысяч бутылок крепкой алкогольной продукции. Правоохранители изъяли тогда более 5 486 литров.
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