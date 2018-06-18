В Оренбуржье с начала года изъято 69 тысяч литров незаконного алкоголя

В Оренбургской области с начала года изъято почти 69 тысяч литров алкоголя, реализуемого с нарушениями действующего законодательства, из них почти 140 литров составляет непищевая спиртосодержащая продукция, опасная для здоровья.

Рекордное количество незаконного алкоголя было изъято в Первомайском районе — 487,2 литра, 51 литр — в Акбулакском, 17 — в Оренбурге, по 11,5 литра — в Домбаровском и Соль-Илецком районах.

Напомним, в январе 2018 года в Оренбуржье незаконно пытались ввезти несколько партий алкоголя из соседней страны. За двое суток полицейские остановили 16 легковых и грузовых транспортных средств, которые пытались ввезти на территорию Оренбуржья более 10,5 тысяч бутылок крепкой алкогольной продукции. Правоохранители изъяли тогда более 5 486 литров.