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Названы самые надежные автомобилей 2018 года
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Названы самые надежные автомобилей 2018 года 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Эксперты компании J. D. Power опубликовали рейтинг качества моделей, составленный на основе опроса американских автовладельцев.
Респондентам задавали вопросы о наиболее частых поломках. Ответы участников опроса легли в основу «индекса надежности»: он рассчитывался исходя из количества поломок на 100 машин одного бренда и модели.
Выяснилось, что реже всего автовладельцам приходится ремонтировать автомобили Genesis (премиальный бренд Hyundai) и Kia. На модели этих марок приходится 68 и 72 поломки на 100 авто соответственно. Замыкает тройку Hyundai (74/100). В первую пятерку также входят Porsche и Ford с показателями 79/100 и 81/100. За ними следуют Chevrolet (82/100), Lincoln (83/100), Lexus (84/100), Ram (84/100) и Nissan (85/100).
Наибольшее количество проблем возникало у водителей, которые ездят на Land Rover (160/100), Jaguar (148/100) и Volvo (122/100).
Что касается наименее проблемных моделей, то в список попали сразу пять автомобилей Ford, включая принадлежащие ему бренды: Expedition, Mustang, Super Duty, Lincoln Continental и Lincoln MKC. У Hyundai самыми надежными признали Genesis G90 и Hyundai Tucson, а у Kia — Rio и Sorento. У General Motors отметили Buick Envision и Chevrolet Silverado, у BMW — 4 Series, X1 и X6, а у Nissan — Altima, Frontier и Maxima.
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
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