Названы самые надежные автомобилей 2018 года

Эксперты компании J. D. Power опубликовали рейтинг качества моделей, составленный на основе опроса американских автовладельцев.

Респондентам задавали вопросы о наиболее частых поломках. Ответы участников опроса легли в основу «индекса надежности»: он рассчитывался исходя из количества поломок на 100 машин одного бренда и модели.

Выяснилось, что реже всего автовладельцам приходится ремонтировать автомобили Genesis (премиальный бренд Hyundai ) и Kia . На модели этих марок приходится 68 и 72 поломки на 100 авто соответственно. Замыкает тройку Hyundai (74/100). В первую пятерку также входят Porsche Ford с показателями 79/100 и 81/100. За ними следуют Chevrolet (82/100), Lincoln (83/100), Lexus (84/100), Ram (84/100) и Nissan (85/100).

Наибольшее количество проблем возникало у водителей, которые ездят на Land Rover (160/100), Jaguar (148/100) и Volvo (122/100).

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