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Рынок новых автомобилей накрыла волна подорожания
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Рынок новых автомобилей накрыла волна подорожания 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
За последний месяц 23 компании изменили стоимость моделей.
Большинство брендов внесли корректировки в прайс-листы всех либо нескольких машин. Например, у Kia подорожали семь моделей на сумму от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, у Land Rover увеличилась стоимость всех автомобилей в диапазоне от 31 тыс. до 200 тыс. рублей, а у Jaguar — от 51 тыс. до 91 тыс. рублей. Кроме того, на 10-18,5 тыс. рублей подорожали все УАЗы, и на 10 — 20 тыс. — кроссоверы Suzuki.
По информации «Автостата», в период с 16 мая по 15 июня Volkswagen переписал ценники на Tiguan — модель подорожала на 20 — 50 тыс. рублей в зависимости от комплектации. На 30 тыс. рублей увеличилась стоимость Honda CR-V и на 50-140 тыс. рублей — на Haval H6 и Н9.
Одна компания, напротив, заявила о снижение цен: у Ford подешевели Ford Kuga, Focus, EcoSport и Mondeo.
Как сообщал «Авторамблер», ряд премиальных брендов анонсировали подорожание машин со следующего месяца. Так, в июле на 3–5% вырастут цены на Mercedes и на 1% — у BMW. Позже, с 1 августа, на 4% увеличится стоимость моделей Maserati.
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
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