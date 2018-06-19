За минувший месяц 23 производителя меняли цены на автомобили

Получены результаты мониторинга цен на новые легковые автомобили за период с 16 мая по 15 июня 2018 года.

Исследование, охватившее всех официально работающих на российском рынке производителей, проводилось на российском рынке специалистами аналитического агентства «Автостат». Оно выявило, что за указанный период у 23 марок были скорректированы прайс-листы.

Некоторые производители изменили цены сразу не несколько моделей. Компания Kia увеличила ценники у семи моделей на 15-30 тысяч рублей. Стали дороже модели двух британских брендов: у Land Rover подорожание составило 31 — 200 тысяч рублей, а у Jaguar — на 51 — 91 тысячу рублей.

УАЗ поднял цены на весь модельный ряд — подорожание составило от 10 до 18,5 тысячи рублей. Кроссоверы Suzuki прибавили в цене на сумму 10 — 20 тысяч рублей. Увечились ценникии у кроссоверов других производителей: Volkswagen Tiguan (20 — 50 тысяч рублей), Honda CR-V (30 тысяч рублей), а также Haval H6 и H9 (50 — 140 тысяч рублей).

Volkswagen Tiguan

Ford , наоборот, сразу несколько моделей подешевели: Kuga, Focus, EcoSport и Mondeo стали доступнее на сумму до 75 тысяч рублей.

Напомним, в мае на российском рынке был зафиксирован рост продаж новых «легковушек» на 18%.

По материалам: www.kolesa.ru