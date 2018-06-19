За последний месяц на автомобили в РФ изменились цены у 23 компаний

Аналитическое агенство «Автостат» сообщает о том, что по итогам недавно проведенного мониторинга цен на новый легковушки в России цены на машины выросли у 23 автомобильных компаний. В отчете издания отмечается, что большинство автопроизводителей повышают стоимость своего модельного ряда.

Так, согласно результатам исследования, проведенного российскими аналитиками, компания Kia повысила цены на семь своих моделей. Рост ценника составил от 15 до 30 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.

Британская автомобильные марки Jaguar и Land Rover , выходящие в один концерн, подняли стоимость своих автомобилей в России за последний месяц от 31 до 200 тысяч и 51 до 91 тысячи рублей соответственно.

Компания Suzuki переписала в сторону увеличения ценник на ряд своих кроссоверов, которые подрожали от 10 до 20 тысяч рублей.

Примеру своих конкурентов последовали и Volkswagen Honda , поднявшие стоимость своих кроссоверов Tiguan и CR-V от 20 до 50 тысяч рублей и 30 тысяч рублей соответственно.

В линейке отечественного автопроизводителя « УАЗ » за последний месяц подорожал весь модельный ряд (от 10 до 18,5 тысяч рублей).