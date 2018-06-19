Ещё
За последний месяц на автомобили в РФ изменились цены у 23 компаний
Далее:
Читайте также:
Ещё

За последний месяц на автомобили в РФ изменились цены у 23 компаний 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Аналитическое агенство «Автостат» сообщает о том, что по итогам недавно проведенного мониторинга цен на новый легковушки в России цены на машины выросли у 23 автомобильных компаний. В отчете издания отмечается, что большинство автопроизводителей повышают стоимость своего модельного ряда.
Так, согласно результатам исследования, проведенного российскими аналитиками, компания Kia повысила цены на семь своих моделей. Рост ценника составил от 15 до 30 тысяч рублей в зависимости от модели и комплектации.
Британская автомобильные марки Jaguar и Land Rover, выходящие в один концерн, подняли стоимость своих автомобилей в России за последний месяц от 31 до 200 тысяч и 51 до 91 тысячи рублей соответственно.
Компания Suzuki переписала в сторону увеличения ценник на ряд своих кроссоверов, которые подрожали от 10 до 20 тысяч рублей.
Примеру своих конкурентов последовали и Volkswagen с Honda, поднявшие стоимость своих кроссоверов Tiguan и CR-V от 20 до 50 тысяч рублей и 30 тысяч рублей соответственно.
В линейке отечественного автопроизводителя «УАЗ» за последний месяц подорожал весь модельный ряд (от 10 до 18,5 тысяч рублей).
В свою очередь, компания Ford Sollers стала одной из немногих, кто за отчетный период снизил цены на свои машины. Приобрести новые Ford Kuga, EcoSport, Focus и Mondeo можно со скидкой до 75 тысяч рублей.
Daily-Motor: последние новости
В сети появились фотографии Audi A1 Suzuki Jimny показался на официальных фотографиях Кроссовер Geely Atlas получил «спортивную» модификацию
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением290
Водители передрались на трассе под Калининградом33
В России будут выпускать новые минивэны «ВИП» и «Лаунж»
Замерзнем ли мы в электромобилях?
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение