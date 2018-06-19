C 2019 года Red Bull Racing переходит с моторов Renault на Honda

Официальные представители команды Формулы 1 Aston Martin Red Bull Racing объявили о том, что начиная с 2019 года австрийский коллектив переходит на силовые установки Honda

В заявлении, опубликованном на официальном сайте команды, Aston Martin Red Bull Racing, контракт с японским автопроизводителем Honda, который будет поставлять моторы для болидов конюшни, рассчитан на сезоны 2019 и 2020 года.