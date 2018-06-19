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C 2019 года Red Bull Racing переходит с моторов Renault на Honda
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C 2019 года Red Bull Racing переходит с моторов Renault на Honda 

Daily-Motor 48 минут назад
Фото: Daily-Motor
Официальные представители команды Формулы 1 Aston Martin Red Bull Racing объявили о том, что начиная с 2019 года австрийский коллектив переходит на силовые установки Honda.
В заявлении, опубликованном на официальном сайте команды, Aston Martin Red Bull Racing, контракт с японским автопроизводителем Honda, который будет поставлять моторы для болидов конюшни, рассчитан на сезоны 2019 и 2020 года.
Таким образом, со следующего года завершится сотрудничество Aston Martin Red Bull Racing и компании Renault, которое длилось двенадцать лет подряд.
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