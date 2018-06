Это правда: Red Bull Racing переходит на моторы Honda

Со следующего сезона « Хонда » будет поставлять двигатели команде «Ред Булл Рейсинг».

Австрийцы рады сообщить, что ими достигнуто соглашение на поставку силовых установок «Хонда». Контракт рассчитан на 2019-й и 2020-й. При этом важно заметить, что коллектив продолжит называться Aston Martin Red Bull Racing. Интересный поворот. Хотя, если уж быть до конца объективными, предсказуемый. А почему предсказуемый? Просто у Renault есть своя заводская команда, а Хорнер не хочет, чтобы моторист работал только на Rec Bull Racing. Такое же возможно только с японцами.

Руководитель «конюшни» Кристиан Хорнер: «Это многолетнее соглашение с Honda сигнализирует о начале захватывающей новой эры для Aston Martin Red Bull Racing, где предстоит конкурировать не только за победы в отдельных Гран-При, но и за то, что всегда является нашей целью, — титулы чемпионов».

Такахиро Хачиго, президент и представитель Honda Motor Co., Ltd: «Установив хорошие отношения со Scuderia Toro Rosso, мы решили расширить присутствие в Формуле-1 за счёт другой команды в семье Red Bull — Aston Martin Red Bull Racing. Теперь мы сможем получить в два раза больше данных, чем раньше. Считаем, что работа с Toro Rosso и Red Bull Racing позволит нам приблизиться к нашей цели — выигрывать гонки и чемпионаты. Переговоры прошли очень быстро».

Таким образом, заканчивается 12-летние партнёрство «Ред Булл Рейсинг» с нынешним поставщиком силовых агрегатов Renault. Целая эпоха, полная прекрасных моментов! Одни только титулы с Феттелем — грандиозное достижение.

Кристиан Хорнер не забыл за всё поблагодарить французских мотористов: «Мы хотели бы поблагодарить Renault за последние 12 лет. Это период, в течение которого мы вместе переживали невероятные моменты. Иногда у нас были наши разногласия, но Renault всегда неустанно работала и, насколько это возможно, предоставляла нам конкурентоспособный мотор. Желаем Renault Sport всего наилучшего в будущем».

Скептики тут же заявили, что с моторами Honda дружине Red Bull Racing «ловить» ничего крупного не придётся. Впрочем, сами японцы так не думают. Видимо, в следующее межсезонью надёжность ещё подтянут и над мощностью поработают. Пока же Honda всё равно «сырая» достаточно.