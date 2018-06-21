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F1: Red Bull Racing перейдет на моторы Honda
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F1: Red Bull Racing перейдет на моторы Honda 

CarClub 21 июня 2018
Фото: CarClub
Команда Формулы-1 Red Bull Racing объявила о переходе на двигатели Honda, начиная со следующего сезона. «Команда с гордостью сообщает, что достигла соглашения с Honda Motor Co Ltd на выступления в гонках Формулы-1 сезонов 2019 и 2020 годов с силовыми установками японского производителя», — говорится в официальном заявлении Aston Martin Red Bull Racing.
По словам руководителя австрийской команды Кристиана Хорнера, многолетнее соглашение с Honda знаменует начало новой фазы в развитии Red Bull Racing, конечной целью которой является «не только победы в отдельных Гран-при, но и завоевание чемпионского титула».
В 2019 году на моторах Honda будут выступать команды Red Bull Racing и Scuderia Toro Rosso
До конца текущего сезона «Красные Быки» будут использовать двигатели компании Renault, с которой за 12 лет сотрудничества было завоевано четыре чемпионских титула в личном зачете, четыре Кубка конструкторов и одержано 57 побед на этапах Чемпионата мира.
Отметим, что в настоящее время моторы Honda используются на болидах дочерней команды австрийского производителя энергетических напитков Scuderia Toro Rosso, а двигатели Renault, помимо Red Bull Racing, установлены на машинах заводских команд Renault Sport и McLaren.
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