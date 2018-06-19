Ещё
Новый BMW X5 в виртуальном мире получил два дополнительных колеса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый BMW X5 в виртуальном мире получил два дополнительных колеса 

Auto.Today 22 минуты назад
Фото: Auto.Today
Начиная с этой недели, BMW X5 находится в четвертом поколении, и вместе с новыми технологиями и функциями обещает превзойти своего предшественника практически во всем.
Пока баварский производитель не разрешает журналистам протестировать транспортное средство, однако это вовсе не мешает создавать различные визуализации, такие как BMW X5 M и этот 6×6. Разница между моделями заключается в том, что первая действительно бросает вызов Mercedes-AMG GLE63, в то время как последняя представляет собой что-то нетрадиционное для BMW. Несмотря на то, что работа известного дизайнера Аксенова Никиты выглядит очень любопытно, компания даже не собирается создавать что-то похожее. На данный момент BMW завершает финальную подготовку автомобиля к запуску. Новый внедорожник должен предлагаться с двумя бензиновыми и двумя дизельными двигателями. Отмечается, BMW X5 поступит в продажу в Европе в ближайшее время, стоимость модели будет выпущена немного позже.
Auto.Today: последние новости
Hyundai планирует создавать модели с уникальным дизайном AllCarNews Design показал, как может выглядеть Tesla Roadster SpaceX Новый Mercedes-AMG CLS с решеткой Panamericana засветился в сети
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением288
Водители передрались на трассе под Калининградом28
Разработана самовосстанавливающаяся краска для машин
Кого не коснется рост тарифов ОСАГО5
Видео
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
00:41
Трассу залило виски в США
ДТП
01:12
BMW разорвало надвое после аварии
ДТП
05:39
Самый популярный автомобиль Европы вернется в Россию
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение