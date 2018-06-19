Новый BMW X5 в виртуальном мире получил два дополнительных колеса 

Начиная с этой недели, BMW X5 находится в четвертом поколении, и вместе с новыми технологиями и функциями обещает превзойти своего предшественника практически во всем.
Пока баварский производитель не разрешает журналистам протестировать транспортное средство, однако это вовсе не мешает создавать различные визуализации, такие как BMW X5 M и этот 6×6. Разница между моделями заключается в том, что первая действительно бросает вызов Mercedes-AMG GLE63, в то время как последняя представляет собой что-то нетрадиционное для BMW. Несмотря на то, что работа известного дизайнера Аксенова Никиты выглядит очень любопытно, компания даже не собирается создавать что-то похожее. На данный момент BMW завершает финальную подготовку автомобиля к запуску. Новый внедорожник должен предлагаться с двумя бензиновыми и двумя дизельными двигателями. Отмечается, BMW X5 поступит в продажу в Европе в ближайшее время, стоимость модели будет выпущена немного позже.